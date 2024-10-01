В "Роднике" под Тюменью детей с инвалидностью реабилитируют творчеством

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Творчество помогает в реабилитации детям с инвалидностью. Занятия по театральному искусству, мульт-студии проводят в областном центре "Родник" под Тюменью, пишет учреждение.

Все это называется социокультурная реабилитация, когда ребенка с ограниченными возможностями включают в социальное взаимодействие. Для детей создают терапевтическую среду, где они учатся общаться и выражать себя.

Социальный педагог Ольга Пантелеева ставит для детей кукольные спектакли, в которых затем предлагает поучаствовать и ребятам. Это влияет на речь и умение активно строить диалог.

Дети постарше в "Роднике" занимаются в мульт-студии. Социальный педагог Светлана Кельчина продумывает с ребятами сценарий, делает раскадровку, работает над персонажами, съемкой и монтажом.

Вместе с Ириной Мерзляковой, Жанной Клинг, Еленой Гелановой дети работают над различными поделками, которые потом могут забрать домой. С ними ребята участвуют и в конкурсах различного масштаба, приобщаются к соревновательной культуре.

Рисованию, холодному батику и лепке из глины учит детей Лариса Сидунова, а Ольга Волосач занимается с ними бумажной лозой, апсайклингом и другим техникам.

К концу реабилитационного заезда дети вместе с педагогами Галиной Огорелковой и Людмилой Иванькиной готовят номера для отчетного концерта. Каждый вправе выбрать то, к чему лежит душа. У ребенка формируется культура выступления, навык построения социальных взаимосвязей и коммуникация.

Отметим, что областной реабилитационный центр "Родник" работает с детьми и подростками с ограниченными возможностями более 27 лет. Кроме физиолечения, механотерапии, водолечения, грязей, спелеотерапии и ЛФК, дети взаимодействуют с психологами, логопедами, тренерами-преподавателями по АФК и другими специалистами.