Оценить качество работы УК предлагают тюменцам на госуслугах

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Жители Тюменской области могут оценить развитие региональных программ и работу управляющих организаций на госуслугах. Опросы уже размещены на портале, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Также жителям региона предлагают высказаться о работе службы занятости, поделиться мнением об областном кадровом центре "Работа России", проголосовать за подключение малых населенных пунктов Тюменской области к интернету, поделиться мнением об организации культурных мероприятий, оценить качество работы автовокзала в Тюмени.