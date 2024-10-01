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Оценить качество работы УК предлагают тюменцам на госуслугах

Общество, 12:05 27 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Жители Тюменской области могут оценить развитие региональных программ и работу управляющих организаций на госуслугах. Опросы уже размещены на портале, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Также жителям региона предлагают высказаться о работе службы занятости, поделиться мнением об областном кадровом центре "Работа России", проголосовать за подключение малых населенных пунктов Тюменской области к интернету, поделиться мнением об организации культурных мероприятий, оценить качество работы автовокзала в Тюмени.

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# госуслуги

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