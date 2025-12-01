  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Трехсторонний меморандум подписали ТюмГУ и университет Ирана

Общество, 17:05 23 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меморандум о взаимопонимании в области академического, образовательного и культурного сотрудничества подписан между ТюмГУ и Филиалом Варамин-Пишва Исламского университета Азад. Это крупнейший негосударственный университет на Ближнем Востоке, насчитывает 1,35 млн обучающихся, сообшает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Университет в Варамине предлагает широкий спектр образовательных программ для студентов на всех уровнях образования, но в первую очередь известен свой специализацией в области сельского хозяйства, продовольственной и биологической безопасности. В течение нескольких лет происходило успешное взаимодействие иранского вуза с Институтом экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ.

После включения в состав ТюмГУ Аграрного университета Северного Зауралья спектр возможных направлений сотрудничества вузов заметно расширился. Министерство сельского хозяйства Исламской Республики оддерживает сотрудничество ТюмГУ в области аграрных наук и образования с партнёрами из Ирана.

Меморандум заключён до 27 октября 2030 г.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Иран , наука , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 23.12.2025В Сладковском округе декабрьским молодоженам в ЗАГСе дарили пинетки
19:40 23.12.2025В Тюменской области не обнаружили павших птиц и кабанов
19:29 23.12.2025В Увате увеличили грузоподъемность ледовой переправы до 15 тонн
18:23 23.12.2025Маленькие пациенты тюменского нейрохирургического центра получили праздничные подарки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора