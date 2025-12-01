Трехсторонний меморандум подписали ТюмГУ и университет Ирана

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меморандум о взаимопонимании в области академического, образовательного и культурного сотрудничества подписан между ТюмГУ и Филиалом Варамин-Пишва Исламского университета Азад. Это крупнейший негосударственный университет на Ближнем Востоке, насчитывает 1,35 млн обучающихся, сообшает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Университет в Варамине предлагает широкий спектр образовательных программ для студентов на всех уровнях образования, но в первую очередь известен свой специализацией в области сельского хозяйства, продовольственной и биологической безопасности. В течение нескольких лет происходило успешное взаимодействие иранского вуза с Институтом экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ.

После включения в состав ТюмГУ Аграрного университета Северного Зауралья спектр возможных направлений сотрудничества вузов заметно расширился. Министерство сельского хозяйства Исламской Республики оддерживает сотрудничество ТюмГУ в области аграрных наук и образования с партнёрами из Ирана.

Меморандум заключён до 27 октября 2030 г.