  • 29 октября 202429.10.2024вторник
  • USD97,2300
    EUR105,2229
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер западный

Театры кукол УФО покажут спектакли в 13 городах и селах Тюменской области

Общество, 13:42 29 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 13 городах и селах Тюменской области представят спектакли восемь коллективов Уральского федерального округа в рамках II Фестиваля "Сказочный мир". Он пройдет с 29 октября по 1 ноября.

Заместитель председателя Тюменской облдумы, председатель Тюменского регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик рассказала, что фестиваль проходит в разных регионах с 2007 года. Его символом в УФО стал Конек-горбунок.

"Особенность нашего фестиваля в том, что он проходит в разных муниципальных образованиях. Театры покажут по два спектакля на разных сценах. И еще важно, что мы транслируем спектакли, их могут посмотреть в режиме онлайн в 34 виртуальных концертных залах", - уточнила Шевчик.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

20 постановок театров из Челябинска, Кургана, Краснотурьинска, Сургута, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и Тюмени увидят жители Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, сел Армизонское, Нижняя Тавда, Юргинское, Стрехнино, Упорово, Ярково, поселков Богандинский, Винзили и Московский.

Краснотурьинский театр кукол впервые участвует в фестивале в Тюмени. Жителям Армизонского и Юргинского они представят "Крошку Енота".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Мы с радостью согласились на участие, нам показалось, что это совершенно новая форма – коллективы выступают не на одной сцене, а ездят по селам, городам региона. Это дает возможность тюменцам насладиться театральным искусством других регионов. И нам встретиться, показать себя", - сказала директор театра Лариса Мокрушина.

Выбор площадок для фестиваля – это результат реализации нацпроекта "Культура", отметила и. о. директора регионального департамента культуры Анна Кривоносова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"На сегодня 15 объектов в рамках нацпроекта отремонтировано, построено, и это основные площадки фестиваля. Мы уделяем большое внимание развитию театрального направления среди детей и молодежи. На базе школ и учреждений культуры действуют самодеятельные театральные студии. Всего таких студий 700. Для педагогов пройдет цикл семинаров "Театр и школа". Это поможет им вырасти профессионально", - считает Кривоносова.

﻿

Семинары для педагогов, руководителей самодеятельных коллективов, актеров, режиссеров проведут преподаватели Тюменского института культуры и Московского ГИТИСа.

Также для юных зрителей и их родителей пройдет серия мастер-классов по изготовлению кукол.

Открыли фестиваль "Сказочный мир" постановкой Тюменского театра кукол "Конек-горбунок". Директор театра Роман Явныч объяснил выбор тем, что накануне всемирно известной сказке Петра Ершова исполнилось 190 лет.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подробней о фестивале и спектаклях можно узнать в официальной группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Культура , Театр кукол , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 29.10.2024Тюменцы осознали, что СИМ - источник повышенной опасности, считает глава Госавтоинспекции
15:21 29.10.2024В Тюмени 120 школьников изучат строение скелетов в медшколе
15:10 29.10.2024В Тюмени профессора-историки проведут лекцию-презентацию
14:59 29.10.2024Аквачаша и гидромассаж: 100 занятий провели для детей с ОВЗ в Тюмени