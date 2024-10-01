Театры кукол УФО покажут спектакли в 13 городах и селах Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 13 городах и селах Тюменской области представят спектакли восемь коллективов Уральского федерального округа в рамках II Фестиваля "Сказочный мир". Он пройдет с 29 октября по 1 ноября.

Заместитель председателя Тюменской облдумы, председатель Тюменского регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик рассказала, что фестиваль проходит в разных регионах с 2007 года. Его символом в УФО стал Конек-горбунок.

"Особенность нашего фестиваля в том, что он проходит в разных муниципальных образованиях. Театры покажут по два спектакля на разных сценах. И еще важно, что мы транслируем спектакли, их могут посмотреть в режиме онлайн в 34 виртуальных концертных залах", - уточнила Шевчик.

20 постановок театров из Челябинска, Кургана, Краснотурьинска, Сургута, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и Тюмени увидят жители Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, сел Армизонское, Нижняя Тавда, Юргинское, Стрехнино, Упорово, Ярково, поселков Богандинский, Винзили и Московский.

Краснотурьинский театр кукол впервые участвует в фестивале в Тюмени. Жителям Армизонского и Юргинского они представят "Крошку Енота".

"Мы с радостью согласились на участие, нам показалось, что это совершенно новая форма – коллективы выступают не на одной сцене, а ездят по селам, городам региона. Это дает возможность тюменцам насладиться театральным искусством других регионов. И нам встретиться, показать себя", - сказала директор театра Лариса Мокрушина.

Выбор площадок для фестиваля – это результат реализации нацпроекта "Культура", отметила и. о. директора регионального департамента культуры Анна Кривоносова.

"На сегодня 15 объектов в рамках нацпроекта отремонтировано, построено, и это основные площадки фестиваля. Мы уделяем большое внимание развитию театрального направления среди детей и молодежи. На базе школ и учреждений культуры действуют самодеятельные театральные студии. Всего таких студий 700. Для педагогов пройдет цикл семинаров "Театр и школа". Это поможет им вырасти профессионально", - считает Кривоносова.

Семинары для педагогов, руководителей самодеятельных коллективов, актеров, режиссеров проведут преподаватели Тюменского института культуры и Московского ГИТИСа.

Также для юных зрителей и их родителей пройдет серия мастер-классов по изготовлению кукол.

Открыли фестиваль "Сказочный мир" постановкой Тюменского театра кукол "Конек-горбунок". Директор театра Роман Явныч объяснил выбор тем, что накануне всемирно известной сказке Петра Ершова исполнилось 190 лет.

Подробней о фестивале и спектаклях можно узнать в официальной группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева