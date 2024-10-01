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Тюменская область вошла в десятку лучших во Всероссийском рейтинге ГТО

Общество, 19:24 29 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область заняла шестое место во Всероссийском рейтинге ГТО по итогам третьего квартала 2024 года. Регион стабильно удерживают высокие позиции благодаря активным жителям, которые выполняют нормативы и получают знаки отличия.

Как сообщает информационный центр правительства области, лучшие показатели у Аромашевского, Упоровского и Тобольского районов. Больше всего эффективность по реализации ГТО повысили Ишим, Тобольск и Сорокинский район.

Рейтинг по Тюменской области опубликован здесь.

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# ГТО , рейтинг

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