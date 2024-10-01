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Шесть аттракционов на Цветном бульваре в Тюмени прекратили работу на время зимы

Общество, 13:45 31 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Шесть аттракционов на Цветном бульваре в Тюмени прекратили эксплуатацию на время зимы. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в Городском парке культуры и отдыха.

"Из-за наступления холодов перестали работать водные аттракционы "Лебединое озеро", "Пожарная команда". Также на зимний период приостановили свою работу аттракционы, которые технически не могут работать при низких температурах. Это "Высший пилотаж", "Седьмое небо", "Циклон", "Башня свободного падения", — уточнили в Городском парке культуры и отдыха.

Основная часть аттракционного комплекса действует и будет работать всю зиму. Колесо обозрения может действовать даже до минус 20 градусов. Кабинки оборудованы сплит-системой тепло-холод, заверили представители ООО "ГПКиО".

Инна Пахомова

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# аттракционы , Цветной бульвар

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