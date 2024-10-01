Светлана Иванова приняла участие в открытии форума "Культурный бренд: личность, учреждение, событие"

| Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: Центр культуры и творчества "Тюмень"

Культура и искусство в жизни нашего общества занимают значимое место, поскольку именно они позволяют формировать человека с детского сада, а также выстраивать мосты между человеком и традициями, которые сохраняются и складываются в Тюмени.

Так участников VII профессионального форума специалистов культуры и искусства "Культурный бренд: личность, учреждение, событие" поприветствовала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Форум стартовал в областном центре 30 октября и продлится до 1 ноября. Мероприятие выступает платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и инноваций в сфере культурных брендов.

Как отметила Светлана Иванова, география ежегодно растёт, увеличивается и количество его участников. По её словам задача форума – формирование узнаваемого культурного бренда города.

"Здесь собрались участники не только из Тюмени, люди приезжают со всей страны, и это радует, что к нам едут люди, учителя, наставники, готовые поделиться своим опытом и передать свои наработки представителям отрасли культуры и искусства", - подчеркнула она.

Светлана Владимировна вручила благодарности Тюменской городской думы за профессиональное мастерство и в связи с 65-летием со дня образования Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Леонида Беззубова его артистам Нине Василюк-Зеленовой, Ирине Володиной и Денису Арсланбекову.

"От того, как мы будем позиционировать культурную идентичность нашего города, зависят многие сферы жизнедеятельности в нём, - считает глава Тюмени Максим Афанасьев. – От этого зависит и настроение жителей, а также желания туристов и инвесторов".

Мэр отметил, что ещё до недавнего времени слово "брендинг" было незнакомо. Первыми его подхватили девелоперы, а затем представители креативной сферы. "Как театр начинается с вешалки, город должен начинаться с культурной идентичности", - добавил Максим Афанасьев.

Он пожелал участникам форума продуктивной и плодотворной работы на благо жителей областной столицы и выразил уверенность, что результатом этого станут яркие новые свершения и победы.

Открывая форум, Максим Афанасьев вручил благодарности главы города главному бухгалтеру централизованной библиотечной системы Оксане Васильевой, преподавателю детской художественной школы им. Митинского Елене Измайловой, помощнику директора централизованной библиотечной системы Олесе Медведевой, преподавателю детской школы искусств "Этюд" Юлии Пожидаевой и рабочему по комплексному обслуживанию здания централизованной городской библиотечной системы Виктору Фоминову.

В рамках форума проходят вебинары и выступления спикеров из Тюмени и других городов, работают площадки для обмена опытом и знаниями, где встречаются специалисты креативных индустрий и представители органов власти и бизнеса. Проводится форум при поддержке департамента культуры администрации Тюмени, организатор – Центр культуры и творчества "Тюмень".

Николай Ступников