День открытых дверей пройдет в Институте физической культуры ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

День открытых дверей для будущих абитуриентов организует Институт физической культуры Тюменского госуниверситета 2 ноября. Мероприятие пройдет в МФСЦ "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37), начало в 9 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Ребят познакомят с институтом, программами подготовки, организацией образовательного процесса и материально-технической базой. Помимо экскурсии для будущих абитуриентов подготовили интерактивную программу и эстафеты в игровом зале.

Желающим принять участие необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, сменную обувь, удобную одежду и пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Возрастное ограничение 16+