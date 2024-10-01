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Победителей этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" наградили в Тюмени

Общество, 18:46 31 октября 2024

Департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области

Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" наградили в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Дипломы победителям и призерам вручил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. Конкурс проводился по 17 номинациям. Заявки поступили от 10 организаций региона.

Перечень победителей — здесь.

Из 17 конкурсных номинаций самой востребованной стала "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы".

В декабре состоится федеральный этап конкурса, на который номинированы семь организаций Тюменской области, занявших первое место.

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