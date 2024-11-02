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Почтовые отделения в Тюменской области временно изменят график работы

Общество, 09:07 02 ноября 2024

Почта России | Фото: Почта России

День народного единства, 4 ноября, станет выходным для всех отделений Почты России в Тюменской области. 2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

2 ноября центральное почтовое отделение Тюмени (ул. Республики, 56) будет работать с 8 до 20 часов. 4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить его или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.

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