Артем Жога: Форум "Патриоты Урала" станет постоянной площадкой

| Фото: с сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО

Первый форум "Патриоты Урала" прошел в Верхней Пышме 1 ноября. С инициативой его проведения выступил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Форум собрал около 500 человек из всех регионов УФО. Участники обсудили с полпредом актуальные вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и их близких.

Артём Жога обратил внимание, что какое бы направление в волонтерской деятельности ни выбрали участники форума: организация помощи бойцам, работа "народного ВПК" или поддержка мирных жителей на новых территориях – эта работа достойна самых высоких оценок.

"Волонтёрство – это форма служения Отечеству. Когда целые семьи в свой выходной день идут и плетут сети, готовят горячую пищу для бойцов и нуждающихся, производят сухой душ, шьют форму. Ребята, которые изобретают и собирают беспилотные системы. Всё это огромный труд. А самое главное – это прекрасный вектор для развития нашего подрастающего поколения: важно, чтобы дети с ранних лет видели, что такое настоящая любовь к Родине", - подчеркнул он.

Полпред добавил, что в будущем форум станет регулярным. Его разделят на несколько секций. Кроме того, он подчеркнул, что в УФО будет создан единый координационный центр по вопросам СВО.

"Главная цель форума - пообщаться всем волонтёрам и активистам, которые делают всё для нашей Победы. На форуме неоднократно прозвучало продолжение - объединить усилия по всем направлениям. Поэтому я считаю, что необходимо создать единый центр координации вопросов по теме спецоперации. Готов выслушивать и принимать все идеи, которые есть у жителей Урала", - сказал Артём Жога.

Параллельно с форумом состоялась выставка предназначенной для нужд фронта продукции уральских предприятий. Разработки представили более 20 компаний со всего УФО. Среди экспонатов были дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляторы системы радиоуправления БПЛА, бронежилеты, эвакуационные носилки, хирургический шовный материал, тактические маскировочные костюмы, маскировочные сети и многое другое. Полпред отметил, такую предпринимательскую инициативу обязательно нужно поддерживать – создавать условия для масштабирования проекта и передачи продукции непосредственно в зону специальной военной операции.