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185 тюменцев прошли обучение в рамках творческой школы РАМ им. Гнесиных

Общество, 17:13 02 ноября 2024

ТКТО | Фото: ТКТО

185 человек посетили мастер-классы в творческой школе РАМ им. Гнесиных в Тюмени с 28 октября по 1 ноября. Участникам представили четыре направления: "Инструментальное мастерство - баян, гармонь", "Инструментальное мастерство – виолончель", "Инструментальное мастерство – скрипка" и "Музыкальная журналистика", сообщает пресс-служба ТКТО.

На мастер-класс "Инструментальное мастерство - баян, гармонь" записалось 58 человек. Еще 45 человек захотели научиться играть на виолончели. На мастер-класс "Инструментальное мастерство – скрипка" прошли 62 человека. Направление "Музыкальная журналистика" заинтересовало 20 человек.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и Российской академией музыки имени Гнесиных было подписано 13 октября 2024 года.

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# музыканты , училище Гнесиных

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