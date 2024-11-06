На технологическом саммите в Тюмени обсудят строительство и разработку скважин

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство скважин, разработка, добыча, внутрискважинные работы - основные треки Технологического саммита TNF "Эффективные решения для нефтегаза". Он пройдет в Тюменском технопарке 3 и 4 декабря, сообщает программный комитет.

Нефтегазовая отрасль сталкивается с необходимостью освоения средних и малых месторождений. В условиях острого финансового контроля и стремления к устойчивому развитию компании ищут новые подходы и технологии для повышения эффективности строительства скважин. Завершающий этап строительства скважины, известный как заканчивание, играет критически важную роль в обеспечении её эффективной работы. Дискуссия будет об адаптации отрасли к новым условиям и интеграции современных технологий на всех этапах работы, особенно в процессе заканчивания скважин.

Также участники саммита обсудят трек: подготовка, транспортировка, инфраструктура.

"Современное обустройство нефтегазовых месторождений требует применения новейших технологий и оборудования на каждом этапе. Это необходимо для оптимизации сроков и затрат на подготовку и строительство инфраструктуры. Также в треке будет затронут вопрос глубокой интеграции инновационных технологий для управление углеводородными ресурсами. От момента извлечения до конечной переработки каждый этап жизненного цикла углеводородов должен быть оптимизирован для обеспечения безопасности, экономичности и экологической устойчивости", - пояснили организаторы.

Четвертым направлением форума станут цифровые вызовы в ТЭК. Цифровые решения не только улучшают операции, но и создают многоуровневые экосистемы, повышая эффективность и конкурентоспособность компаний. Российские разработчики IT укрепляют свои позиции, предлагая продвинутые программные решения для автоматизации буровых работ и управления данными.

Отдельный разговор будет посвящен переходу на открытую автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУТП) в промышленной автоматизации.

Более подробную программу и условия участия можно посмотреть по ссылке.