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Интерактивные экскурсии для ямальских школьников проводят в Тюменском медуниверситете

Общество, 14:18 06 ноября 2024

Интерактивные экскурсии для школьников с Ямала организуют в мультипрофильном симуляционном центре Тюменского медуниверситета. Ребята проводят на образовательных манекенах несложные манипуляции, чтобы попробовать себя в роли узких специалистов, сообщает пресс-служба вуза.

Школьников знакомят с функционалом интерактивного анатомического стола. Он позволяет изучать анатомию на экране, делать срезы и сечения во всех плоскостях и направлениях, симулировать ход хирургических операций и патологоанатомического вскрытия, рассмотреть строение человеческого тела — от кровеносной системы до кожного покрова. В музее участники экскурсии осматривают препараты с различными патологиями и заболеваниями, сообщает пресс-служба медуниверситета.

Выездные интенсивы и экскурсии для школьников с Севера стали возможными благодаря сотрудничеству Предуниверсария ТюмГМУ и образовательных учреждений ЯНАО.

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# медики , школьники

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