В Тюменской области водителям рекомендуют отложить дальние поездки в непогоду

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На автодорогах Тюмень - Омск и Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в условиях штормового ветра, метели и снегопада несут службу сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области 6 ноября.

В непогоду автоинспекторы рекомендуют водителям сбавить скорость и учитывать плохую видимость в пути, а лучше отложить поездки до улучшения погоды.

В настоящее время сильный боковой ветер в Омутинском, Голышмановскои и Ишимском районах на автодороге Тюмень - Омск и в Бердюжском районе на автодороге Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск.

Сотрудники Госавтоинспекции работают во взаимодействии с дорожными службами. Из-за сильного ветра на трассах переметы, а также повышенная скользкость из-за мокрого снега, мороза и влажности.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области