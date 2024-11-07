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45 спецмашин убирают снег в Голышмановском городском округе

Общество, 12:58 07 ноября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

45 единиц спецтехники борются с последствиями снегопада в Голышмановском городском округе. 11 из них работают в посёлке Голышманово, остальные – на трассах и в других населённых пунктах городского округа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Уборкой снега в этом сезоне занимаются три предприятия.

"Контракты заключены, заложено необходимое финансирование на расчистку дорог, тротуаров и иных пешеходных зон. Техники достаточно, определённые трудности могут возникать в тех случаях, когда за короткий промежуток времени выпадает большое количество осадков", - уточнил председатель комитета ЖКХ и благоустройства администрации Голышмановского городского округа Александр Чирков.

Высота снежного покрова в среднем по территории муниципалитета составила 10 сантиметров.

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# Голышмановский городской округ , уборка снега

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