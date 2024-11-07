Тюменские разработчики поборются за победу во Всероссийском конкурсе "Начни игру"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разработчики мобильной игры "ОБЖейка дома" Лев Хомяков, Евгений Тиунов, Илья Савчук и Рустам Залесов, а также создатели виртуальной новеллы "Живое слово" Николай Елагин и Любовь Корецкая поборются за победу в финале третьего сезона Всероссийского конкурса "Начни игру" президентской платформы "Россия – страна возможностей", который реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Игра "ОБЖейка дома" – мобильный помощник для детей и их родителей в вопросах безопасности – стала одним из фаворитов в номинации "Наука, образование и здравоохранение", сообщают организаторы конкурса.

"Маленьким пользователям предстоит столкнуться с разными опасными ситуациями, которые подстерегают в повседневной жизни. Справляться с трудностями им будет помощник – пчелка Айко. Проходя уровни, дети в игровой форме обучаются основам безопасности, а поощряющие мультфильмы помогают закрепить эту информацию в памяти", - рассказал капитан команды PromisingTeam Лев Хомяков.

Для команды PromisingTeam "ОБЖейка дома" – первый крупный проект. Объединенные идеей, восемь разработчиков из Тюменской и Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа уверены, что будущее – за образовательными играми.

В номинации "Регионы и языки России" на победу претендует игра "Живое слово" от команды Lock On Games. Игровая механика "Живого слова" похожа на известную ролевую игру "Подземелье и драконы" – каждый выбор пользователя влияет на дальнейший ход событий. Всего планируется девять больших локаций, а общая продолжительность игры – около 15 часов.

В состав команды Lock On Games вошли двое жителей Тюменской области – Николай Елагин и Любовь Корецкая.

На третий сезон Всероссийского конкурса "Начни игру" поступило 278 игровых проектов. В течение двух недель эксперты оценивали качество и полноту заполнения презентационных материалов, потенциал реализации каждого проекта, соответствие выбранной номинации, визуальное и техническое исполнение. Среди всех поступивших игр предстояло выбрать топ-44 – по 11 наиболее перспективных игр в каждой из четырех основных номинаций: "Семейные игры", "Регионы и языки России", "Наука, образование и здравоохранение" и "Спорт и киберспорт".

Финал третьего сезона конкурса "Начни игру" пройдет с 28 ноября по 2 декабря 2024 года в рамках Недели игровой индустрии. Самые амбициозные создатели игр встретятся в Мастерской управления "Сенеж". Закрытие третьего сезона конкурса "Начни игру" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и торжественная церемония награждения победителей пройдет на выставке РЭД ЭКСПО.