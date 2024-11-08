Студенты ГАУ Северного Зауралья смогут пользоваться библиотекой SOCHUM

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственный аграрный университет Северного Зауралья получил доступ к электронной библиотечной системе социогуманитарного знания SOCHUM.

Это уникальный интернет-ресурс для научно-исследовательских организаций и учреждений высшего и среднего профобразования. Здесь представлены результаты современных исследований, прошедшие обязательную экспертизу в ведущих научно-исследовательских институтах.

Подключиться к ресурсу можно с любого компьютера внутри университета, сообщает пресс-служба вуза.