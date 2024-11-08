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Студенты ГАУ Северного Зауралья смогут пользоваться библиотекой SOCHUM

Общество, 17:31 08 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственный аграрный университет Северного Зауралья получил доступ к электронной библиотечной системе социогуманитарного знания SOCHUM.

Это уникальный интернет-ресурс для научно-исследовательских организаций и учреждений высшего и среднего профобразования. Здесь представлены результаты современных исследований, прошедшие обязательную экспертизу в ведущих научно-исследовательских институтах.

Подключиться к ресурсу можно с любого компьютера внутри университета, сообщает пресс-служба вуза.

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# библиотека , ГАУ Северного Зауралья , ученые

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