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Пианист-виртуоз Мирослав Култышев выступит в Тюменской филармонии

Общество, 09:18 11 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маленькую сюиту Александра Бородина, Сонату № 9 Сергея Прокофьева и 9 этюдов-картин ор. 39 Сергея Рахманинова услышат жители и гости города на фортепианном вечере в Тюменской филармонии 13 ноября. Сольный концерт даст лауреат международных конкурсов Мирослав Култышев, сообщает пресс-служба ТКТО.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, а также на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Тюменская филармония

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