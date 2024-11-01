Пианист-виртуоз Мирослав Култышев выступит в Тюменской филармонии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маленькую сюиту Александра Бородина, Сонату № 9 Сергея Прокофьева и 9 этюдов-картин ор. 39 Сергея Рахманинова услышат жители и гости города на фортепианном вечере в Тюменской филармонии 13 ноября. Сольный концерт даст лауреат международных конкурсов Мирослав Култышев, сообщает пресс-служба ТКТО.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, а также на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.