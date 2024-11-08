Оленину, тартар из муксуна и другие сибирские угощения представили на первом медиабранче в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители 10 заведений общественного питания Тюмени и Тобольска устроили презентацию с дегустацией сибирского меню на медиабранче "Сибирская мозаика: Вкусы. История. Музыка" 8 ноября в честь Дня Сибири в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов поблагодарил партнеров и ассоциацию рестораторов и отельеров, предпринимателей и рестораторов, которые откликнулись на идею восстановления традиции – праздновать День Сибири. Он рассказал, что это исторический праздник, который учредил в 1881 году император Александр III в честь 300-летия присоединения Сибири к Российской империи.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Возрождение давней традиции поможет жителям и гостям Тюменской области прикоснуться к истории Сибири и ее кухне. Мы успешно реализовывали подобные практики в рамках гастрофестов, стремимся ежегодно открывать и вводить в обиход забытые исторические традиции нашего края", - подчеркнул Дмитрий Пухов.

Делаем ставку на то, что интеграция сибирской кухни будет с каждым годом все больше проникать в ресторанные концепции, добавил он. И пояснил, что для этого разработан набор рекомендаций для отрасли. К примеру, как имея ресторан итальянской кухни, не меняя концепции, подчеркнуть уникальный сибирский колорит.

По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, День Сибири когда-то широко отмечался на территории большой Российской Империи.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Именно в этот день чествовали сибиряков, сибирскую землю, устраивали гуляния, званые обеды и ужины. Именно в Тобольской губернии зарождалась Сибирская цивилизация. Ведь Тобольск был третьим по значению после Москвы и Санкт-Петербурга городом. Именно Дню Сибири посвятили организаторы сегодняшний праздник. Эта тема нашла отражение в подготовленных ресторанами сетах", - рассказала директор.

После приветственных слов участники медиабранча смогли продегустировать все представленные блюда в рамках гастрономического экскурса от музееведа, коллекционера Филиппа Тарасова.

На нем шеф-бармен Александр сибирского бара русских напитков "Д. Иванович", который расположен в историческом центре Тобольска, представил три самые ходовые настойки заведения: кедровый фалернум, печеное яблоко, шотландский виски и вишня. Он пояснил, что вкусы выбраны не случайно.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Печеное яблоко – осенний сибирский десерт, кедровый, потому что именно этими орешками славится наш край, вишня, настоянная на виски, - тоже вполне себе осенний напиток с местным колоритом, у которого достаточно пряный, кисло-сладкий вкус. Сегодня наши напитки особенно приятно продегустировать: за окном хрустит первый снежок, а на календаре День Сибири", - отметил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сергей, бренд-шеф ресторана "Дворцовый", расположенного в Тобольске на территории белокаменного кремля, показал три закуски местного специалитета, одну с нельмой, вторую с муксуном, а на десерт – кедровую заедку.

Последнюю – в качестве конфеты с начинкой из кедрового мусса в кедровой глазури. Угостили тоболяки и еще одним блюдом – закуской из мякоти оленины со свежим дайконом и черной икрой. Мясо было приготовлено по принципу татаки – обжигалось пламенем кулинарной горелки, чтобы снаружи образовалась румяная корочка. "Постарались представить знакомые для всех продукты в другой интерпретации с новыми вкусами", - пояснил Сергей.

В число тюменских заведений вошел гастробар "Легкий чек", который представил один из сетов заведения: тартар из муксуна на огуречной сальсе с икрой, который был интересно подан в раковине от устрицы, вырезку из оленя с жареным редисом и шампиньонами. На сладкое предложили блинчики с таежным десертом.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, во время медиабранча для гостей провели демонстрационный мастер-класс на гончарном круге "Дело гончарное" и презентовали уникальный артефакт – "гербовый" сосуд XVIII в. – из фондов Тюменского музейно-просветительского комплекса.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина