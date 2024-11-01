Специалисты ОКБ № 2 спасли тюменца от ампутации ноги

| Фото: Пресс-служба областного департамента здравоохранения | Фото: Пресс-служба областного департамента здравоохранения

Современные технологии и слаженные действия медперсонала Областной клинической больницы № 2 помогли тюменцу избежать ампутации ноги.

В приёмное отделение поступил 68-летний мужчина с жалобами на отек нижних конечностей, боль и начальные трофические изменения кожи голени. Обследование выявило сочетанную патологию - венозный и артериальный тромбоз. Пациента госпитализировали в отделение сосудистой хирургии, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"Ввиду тяжести состояния и наличия раны голени коллегиально приняли решение о проведении оперативного лечения. Команда сосудистых хирургов выполнила тромбоэндартерэктомию, которая заключалась в удалении тромбов и атеросклеротических бляшек из артерии. Тем самым удалось запустить кровоток в ноге", - рассказал сосудистый хирург ОКБ №2 Абдурашид Махкамов.

Спустя время пациент был выписан с положительной динамикой. Из-за того, что заболевание было длительным, обширная рана на голени сохранялась.

"Нам удалось провести пластическую операцию, которая заключалась в пересадке собственной кожи на рану голени. После чего пациент через некоторое время был выписан и на контрольном приёме мы увидели замечательный результат - раны зажили и пациент мог безболезненно передвигаться. Благодаря проведенному совместному поэтапному лечению нам удалось сохранить конечность", - поделился врач.