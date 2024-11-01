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В Тюменской области начался нерест нельмы

Общество, 18:07 11 ноября 2024

тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии | Фото: тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Нерест нельмы начался в Тюменской области. На научно-производственных участках тюменского филиала ВНИРО рыбоводную икру специалисты получают двумя методами, сообщает пресс-служба института.

тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии | Фото: тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

"Рыбу отсаживают в садки, оборудованные установками сбора. Условия максимально приближены к естественным – особи нерестятся самостоятельно, без вмешательства человека, и не травмируются. Рыбоводам остается собрать уже оплодотворенную икру и подготовить ее к транспортировке в инкубационный цех", – рассказал начальник отдела воспроизводства водных биоресурсов тюменского филиала ВНИРО Дмитрий Мутт.

На длительную инкубацию икру ждут в региональном рыбопитомнике "Тобольский" – еще одном производственном подразделении филиала. К приему ценного груза здесь готовились несколько месяцев. Был осушен, очищен, обеззаражен и заново наполнен пруд-накопитель, откуда вода поступает в инкубационный цех. Прошла проверку тестовым запуском вся система водоснабжения, включая холодильное оборудование – ледогенератор. В самом цехе укомплектовали и собрали инкубационные аппараты, подготовили необходимый рыбоводный инвентарь.

тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии | Фото: тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

После нереста нельмы рыбоводы приступят к сортировке производителей муксуна, часть из особей также рассадят по установкам экологического сбора. Усилия ученых и рыбоводов филиала направлены на сохранение биоразнообразия водоемов региона. Большая часть молоди, полученной из икры, уже в следующем году отправится в реки Обь-Иртышского бассейна для восполнения естественных популяций ценных видов рыб.

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# нельма , нерест , рыбоводство , Тюменский филиал ВНИРО

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