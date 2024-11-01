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Жителей Тюменской области интересует строительство дорог и безопасность на транспорте

Общество, 14:59 11 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской областной думе завершились общественные обсуждения проекта закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Всего поступило 19 вопросов и предложений, из них 16 – от жителей Тюмени, сообщает пресс-служба облдумы.

"Поступившие от граждан вопросы имеют социальную направленность, в частности, людей интересует строительство детских музыкальных школ в Тюмени, безопасность на транспорте и дорогах", - отмечено в сообщении.

Граждан также волнует, планируется ли рост поступлений в областной бюджет за счет открытия новых предприятий в Тюменской области, предусматриваются ли в проекте бюджета в 2025 году средства на поддержку предпринимателей в части приобретения оборудования, на покупку школьных автобусов, на строительство дорог, транспортных развязок.

Жители Тюмени и Тюменского района беспокоятся, достаточно ли средств предусмотрено в проекте бюджета на развитие систем бесперебойного электроснабжения на территориях?

Граждане спрашивают, предусмотрены ли в проекте областного бюджета средства для решения вопроса нехватки педагогов в школах региона, на повышение заработной платы водителям общественного транспорта в Тюмени.

Поступившие в ходе общественных обсуждений вопросы и предложения будут рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

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# облдума , общественные слушания

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