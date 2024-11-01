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Более восьми тонн речной рыбы импортировали в Тюменскую область из Казахстана

Экономика, 16:27 12 ноября 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более восьми тонн речной рыбы импортировали в Тюменскую область из Казахстана. Партия включала 6,34 т пеляди, 980 кг окуней и 770 кг замороженных карпов, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Продукцию досмотрели специалисты ведомства. На груз были оформлены необходимые ветеринарные сопроводительные документы, в том числе сертификаты.

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# АПК , импорт

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