Более восьми тонн речной рыбы импортировали в Тюменскую область из Казахстана
Экономика, 16:27 12 ноября 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре
Более восьми тонн речной рыбы импортировали в Тюменскую область из Казахстана. Партия включала 6,34 т пеляди, 980 кг окуней и 770 кг замороженных карпов, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Продукцию досмотрели специалисты ведомства. На груз были оформлены необходимые ветеринарные сопроводительные документы, в том числе сертификаты.