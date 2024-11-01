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В Тюмени чаще всего по собственному желанию увольняются юристы и спортсмены

Общество, 17:12 13 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юристы и спортсмены, наряду с работниками бьюти-индустрии Тюмени, чаще всего увольняются по собственному желанию. Именно такую формулировку указали при смене работы 72 % опрошенных тюменцев, сообщает исследовательский центр платформы онлайн-рекрутинга Headhunter.

По данным аналитиков, в целом по стране доля россиян, которые написали заявление по собственному желанию без воздействия работодателя, достигла максимальной отметки за последние 10 лет.

В свою очередь, на минимальном за последние два года уровне находится доля тех российских соискателей, кого уволили по сокращению штата - 6 %, а также в связи с реорганизацией компании. Лишь 5 % опрошенных назвали этот вариант.

Для удержания кадров работодатели применяют разные инструменты, среди которых увеличение зарплатного предложения и даже попытки заинтересовать сотрудников конкурентов.

"Как показал опрос облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, 67 процентов работодателей прибегают к прямому хантингу кандидатов. Это, а также разнообразие привлекательных вакансий на открытом рынке труда и привлекательные условия, способствуют тому, что люди начинают смелее покидать "насиженные места" и переходить из компании в компанию", — отметила директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) Марина Хадина.

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# занятость , кадры

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