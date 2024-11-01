Опыт инклюзивного профобразования обсуждают на конференции в Тюмени

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Всероссийская научно-практическая конференция "Сетевое и межведомственное взаимодействие как эффективный инструмент развития универсального дизайна образовательной среды" стартовала в Тюмени 14 ноября.

Мероприятие проходит на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, в нём участвуют более 330 сотрудников ресурсных учебно-методических центров, образовательных и общественных организаций.

Это представители Смоленской, Московской, Курганской, Новгородской, Брянской, Свердловской, Челябинской, Воронежской и других областей, а также Республики Беларусь.

В программе конференции обсуждение лучшего опыта инклюзивного профессионального образования, презентация эффективного сетевого и межведомственного взаимодействия для создания универсальной образовательной среды.