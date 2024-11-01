Нефтепроводчики провели плановое учение в болотистой местности в ХМАО-Югре

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" провело плановое учебно-тренировочное занятие на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк на тему: "Ликвидация возможных аварий на участках, расположенных на болотах и сезонно-затапливаемых поймах".

Цель мероприятия – проверка готовности и отработка практических навыков персонала по оперативному реагированию, локализации и ликвидации последствий при аварийном выходе нефти на линейной части МН в заболоченной или обводненной местности.

Согласно сценарию на участке МН Сургут – Полоцк зафиксировано снижение давления ниже допустимого. Диспетчер условно остановил транспортировку нефти и произвел переключение линейных задвижек для отключения "поврежденного" участка МН. Далее в соответствии с утвержденной схемой оповестил руководителей подразделений и службу ведомственной охраны Нефтеюганского УМН, а также контрольные и надзорные организации.

Место "повреждения" трубопровода обнаружено патрульной группой на участке в заболоченной местности в 30 км от ЛПДС "Салым". Площадь болота составляет 300 метров.

После подтверждения условного выхода нефти для его локализации к месту выдвинулись бригады линейной аварийно-эксплуатационной службы ЛПДС "Салым", а также профессионального аварийно-спасательного формирования Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ).

В ходе тренировочного мероприятия подразделения СУПЛАВ на практике отработали перебазировку болотоходной техники, задействовав аварийно-восстановительный поезд (всего 12 железнодорожных платформ и полувагон). Расстояние от места базирования СУПЛАВ (г. Тюмень) до места ликвидации условного выхода нефти – 580 км. Время поезда в пути составило 8 часов (расчетное время в пути – 15 часов).

В мероприятии приняли участие более 70 человек, включая представителей патрульных групп, лаборантов химанализа, сотрудников пожарной части. Использовалось оборудование для откачки нефти, шанцевый инструмент. Обустроено 50 метров сборно-разборного дорожного покрытия для подъезда тяжелой и спецтехники к месту производства работ, протянуто 360 метров байпасной линии (временный трубопровод для раскачки нефти из поврежденного участка). Задействовано 9 единиц вездеходной техники, 31 единица колесной техники. Кроме того, на месте учения был развернут жилой вагон-городок для отдыха и питания задействованного в УТЗ персонала.

Цель учений достигнута – последствия "инцидента" устранены в полном объеме в нормативное время. Отсутствие загрязняющих веществ подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Нефтеюганского УМН по результатам анализа проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Юлия Майская