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Тюменские юнкоры привезли два диплома со всероссийского конкурса "Верное слово"

Общество, 13:20 15 ноября 2024

из Telegram-канала главы Тюмени | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени

Тюменская студия "Ты в кадре!", работающая на базе центра развития творчества детей и юношества "Грант", получила два диплома на конкурсе "Верное слово". Это совместный проект Союза журналистов Подмосковья и Московской митрополии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Педагог дополнительного образования и журналист ТК "Тюменское время" Анастасия Олизаревич получила награду Фонда Архангела Михаила за серию репортажей в поддержку строительства тюменских храмов. Ее учеников организаторы отметили за ролик "Профессия – священник" о тюменском иерее Евгении Сбитневе, настоятеле храма Николая Чудотворца.

Добавим, всего на конкурс поступило 150 работ из 56 регионов России.

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