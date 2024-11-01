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Тюменский госуниверситет вошел в топ самых влиятельных вузов России

Общество, 17:45 15 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский госуниверситет вошел в список самых влиятельных вузов России. Рейтинг опубликовало агентство RAEX. В итоговый список вошло 75 университетов из 22 субъектов страны, лидером стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. ТюмГУ занял 47 строчку и является единственным вузом региона, представленным в шорт-листе.

При составлении списка аналитики учитывали вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию. Оценка проводилась на основе 14 критериев, исходные данные для которых формировались по итогам анкетирования вузов и сбора информации из независимых источников. Рейтинг строится исключительно на объективных показателях и не использует субъективные опросы респондентов, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Уверен, что в самое ближайшее время мы сможем претендовать на еще более высокую позицию. У нас есть серьезные заделы в области взаимодействия с индустриями, решения их прикладных высокотехнологических задач. Кроме того, наше образование становится все более современным, отвечая на требования искушенных студентов и работодателей", прокомментировал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

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