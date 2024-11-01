Эвакуацию отработали в доме соцобслуживания в Заводоуковском районе
Общество, 13:09 16 ноября 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Учебная эвакуация прошла в Щучинском доме социального обслуживания в Заводоуковском районе, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
"Наша задача - уделить внимание системам пожарной безопасности, электрооборудованию, подготовке путей эвакуации, - рассказал дознаватель Алексей Кобылкин.
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Также проверяются системы оповещения и эвакуации, информационная составляющая и первичные средства пожаротушения. Подобные тренировки позволяют отработать действия персонала и избежать паники.