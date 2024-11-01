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Эвакуацию отработали в доме соцобслуживания в Заводоуковском районе

Общество, 13:09 16 ноября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учебная эвакуация прошла в Щучинском доме социального обслуживания в Заводоуковском районе, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Наша задача - уделить внимание системам пожарной безопасности, электрооборудованию, подготовке путей эвакуации, - рассказал дознаватель Алексей Кобылкин.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Также проверяются системы оповещения и эвакуации, информационная составляющая и первичные средства пожаротушения. Подобные тренировки позволяют отработать действия персонала и избежать паники.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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