Дезинфекторы - самые востребованные специалисты без опыта в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один из трендов современного рынка труда — расширение границ найма. При дефиците кадров работодатели стремятся привлечь к трудоустройству молодёжь, студентов, представителей старшего поколения и другие категории соискателей, которые ранее были менее активными в сфере занятости.

Так, по данным аналитиков Авито Работы, в октябре 2024 года количество вакансий для соискателей без опыта в России выросло на 20% по сравнению с октябрем прошлого года.

В Тюмени наибольший прирост вакансий, в которых компании отметили возможность трудоустройства специалистов без опыта, наблюдается среди таких профессий, как дезинфектор (+160%) и автомаляр (+120%).

Кандидатам на первую позицию в октябре 2024 года предлагали в среднем около 131 тыс. 338 рубля, а на позицию автомаляра — 92 тыс. 217 рублей.