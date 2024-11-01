Дезинфекторы - самые востребованные специалисты без опыта в Тюмени
Один из трендов современного рынка труда — расширение границ найма. При дефиците кадров работодатели стремятся привлечь к трудоустройству молодёжь, студентов, представителей старшего поколения и другие категории соискателей, которые ранее были менее активными в сфере занятости.
Так, по данным аналитиков Авито Работы, в октябре 2024 года количество вакансий для соискателей без опыта в России выросло на 20% по сравнению с октябрем прошлого года.
В Тюмени наибольший прирост вакансий, в которых компании отметили возможность трудоустройства специалистов без опыта, наблюдается среди таких профессий, как дезинфектор (+160%) и автомаляр (+120%).
Кандидатам на первую позицию в октябре 2024 года предлагали в среднем около 131 тыс. 338 рубля, а на позицию автомаляра — 92 тыс. 217 рублей.