Первый аудиоспектакль по произведению Константина Лагунова презентуют в Менделеевке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аудиоспектакль "Городок на бугре" по мотивам одноимённой сказки-повести тюменского автора Константина Лагунова презентуют в Менделеевке 22 ноября. Начало - в 14 часов. На торжественной встрече представителям муниципальных библиотек и учреждений культуры вручат подарки, сообщает пресс-служба библиотеки.

Сотрудники АНО "Содружество библиотек Тюменской области" вручат коллегам уникальные методические рекомендации для организации детских мероприятий по аудиосказке, промостойки со ссылкой на постановку, раскраски по книге и эксклюзивные попсокеты с изображениями героев произведения.

Напомним, запись произведения – часть просветительского проекта "Истории сказочного городка", направленного на продвижение творчества Лагунова среди детской аудитории.

После презентации аудиоспектакль смогут услышать все желающие. Он будет доступен на сайте партнёра Содружества библиотек Тюменской области – Менделеевки. А в библиотеках Тюменской области в декабре стартуют просветительские мероприятия. Так, например, запись на интерактивные встречи в Детской библиотеке им. Константина Лагунова уже ведётся по телефонам: +7 (3452)358-595; +7 (3452)359-842.

Проект реализуется благодаря гранту от Президентского фонда культурных инициатив.

Возрастное ограничение: 0+