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Участок трассы Тюмень - Ханты-Мансийск временно закроют для транспорта

Общество, 18:18 19 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участок трассы Тюмень - Ханты-Мансийск с 244-го по 253-й километры временно закроют для транспорта 20 ноября. Ограничение введут с часу ночи до 7 часов.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ограничение вводится в связи с перевозкой крупногабаритного и тяжеловесного груза.

Объезд возможен по улицам Тобольска: проспект Дзираева, проспект Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.

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