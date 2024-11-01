Участок трассы Тюмень - Ханты-Мансийск временно закроют для транспорта
Общество, 18:18 19 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Участок трассы Тюмень - Ханты-Мансийск с 244-го по 253-й километры временно закроют для транспорта 20 ноября. Ограничение введут с часу ночи до 7 часов.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ограничение вводится в связи с перевозкой крупногабаритного и тяжеловесного груза.
Объезд возможен по улицам Тобольска: проспект Дзираева, проспект Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.