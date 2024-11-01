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Поздравить близких с Новым годом можно на концертах и спектаклях ТКТО

Общество, 12:47 20 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние открытки разработали специалисты Тюменского концертно-театрального объединения в рамках совместной акции с Почтой России. Зрители могут подписать их, придя на мероприятие в любое структурное подразделение ТКТО, поздравить своих близких и направить открытку в любой уголок России.

"В прошлом году провели акцию впервые, она пользовалась большой популярностью, решили продолжить. В этом году открыток в разных дизайнах будет больше", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина.

Напомним, полную новогоднюю афишу Тюменского концертно-театрального объединения можно посмотреть на сайте театральная-ёлка.рф.

Инна Кондрашкина

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# Новый год , открытка , ТКТО

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