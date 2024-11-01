Экологический диктант напишут в Тобольском музее-заповеднике

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Всероссийский экологический диктант напишут в Музее уникальных книг и редких изданий (Красная площадь, 5, стр. 2) в Тобольске 26 ноября в 11 часов. К участию приглашают всех желающих.

В этом году диктант посвящен особенностям существования редких видов растений и животных, принципам экологического туризма, интересным фактами о всемирно известных особо охраняемых природных территорий России.

Регистрация участников диктанта начнется в 10 часов 30 минут.

Также диктант можно написать онлайн на портале экодиктант.рус.