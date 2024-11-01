Экологический диктант напишут в Тобольском музее-заповеднике
Общество, 13:01 24 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Всероссийский экологический диктант напишут в Музее уникальных книг и редких изданий (Красная площадь, 5, стр. 2) в Тобольске 26 ноября в 11 часов. К участию приглашают всех желающих.
В этом году диктант посвящен особенностям существования редких видов растений и животных, принципам экологического туризма, интересным фактами о всемирно известных особо охраняемых природных территорий России.
Регистрация участников диктанта начнется в 10 часов 30 минут.
Также диктант можно написать онлайн на портале экодиктант.рус.