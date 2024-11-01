Обстановку крестьянской избы воссоздали в доме начала XX века в с. Новотроицкое

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обстановку крестьянской избы воссоздали в культурно-просветительском центре "Сибирская глубинка" в с. Новотроицкое Нижнетавдинского района. Восстановлением дома сибирского крестьянина Ильи Логинова начала XX века уже третий сезон занимаются волонтеры фестиваля "Том Сойер фест". Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал координатор проекта Александр Рыков.

"Помещения первого этажа приведены в порядок, проведены покрасочные работы, сложена печь", — сообщил он. Ранее после ремонтных работ выставочную экспозицию оформили на втором этаже дома. До зимы в здание необходимо провести электричество. Работы обойдутся в 50 тыс. рублей, организаторы фестиваля сейчас ищут спонсоров.

У дома № 28 по ул. Дзержинского интересная история. Выстроен он д. Новоникольск, расположенной в трех километрах от с. Новотроицкое. В 1930-х годах семью крестьянина Логинова раскулачили и выслали, а дом отдали под сельскую школу. В 1976 здание перевезли в с. Новотроицкое, там открылась начальная школа. В 1980-х годах первый этаж отвели под школьную столовую, второй этаж — под учительскую квартиру. В наше время дом служил школьным складом. Здание стояло заброшенным, пока за него не взялись волонтеры.

В культурно-просветительском центре уже проводят краеведческие программы для подростков и молодежи, семейные мероприятия. В планах — развивать в селе событийный туризм. Александр Рыков разработал туристический маршрут до соседней деревни Иска-Чебаково, расположенной в нескольких километрах от Новотроицкого.

Влада Нерадовская