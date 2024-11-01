11 поселений Тюменского района присоединились к акции "Столичный для СВОих"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

139 коробок с гуманитарной помощью поступило для отправки на фронт от жителей Боровского, Винзилинского, Новотарманского, Успенского, Богандинского, Каскаринского, Червишевского, Онохинского, Ембаевского, Муллашинского и Чикчинского муниципальных образований Тюменского района в рамках акции "Столичный для СВОих".

В составе груза теплые вещи, газовые баллоны, сухие супы, строительные инструменты, маскировочные сети, средства личной гигиены и письма из дома. Уже в ближайшее время они отправятся бойцам батальона "Ермак", сообщает пресс-служба районной администрации.

Следующей точкой сбора станет Центр культуры и досуга "Родник" в пос. Московский. Привезти посылку для бойцов можно до 9 декабря - Дня Героев Отечества. В этот день здесь состоится праздничный концерт, зрители которого также могут поучаствовать в акции и внести свой посильный вклад в формирование гуманитарного эшелона.