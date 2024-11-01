В Тюменской области работают над идеей создания города мастеров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над идеей создания города мастеров в Ялуторовске работают специалисты центра по работе с муниципалитетами ТПП Тюменской области. Это повзолит привлечь внимание молодежи к традиционным промыслам и ремеслам.

"Есть идея сделать город – коворкинг в Ялуторовске, где работает мастерская "Сибирь". Это пространство для молодежи, которая может приехать и через мастерские, цеха, студии на три – шесть месяцев освоить то или иное умение. Они могут все это делать на месте и остаться жить в городе", - пояснил руководитель центра по работе с муниципалитетами ТПП Тюменской области Сергей Пантелеев.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Он принял участие в сессии стратегического планирования "Пути развития ремесленного потенциала юга Тюменской области на основе традиционного компонента культуры" в региональном штабе общественной поддержки 26 ноября. Ремесло и промыслы в отличие от той же гастрономии открывают более широкое представление о городе, селе, и способны привлечь туристов, уверен Сергей.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Когда в муниципалитетах мы пытаемся агитировать мастеров и ремесленников представлять свои изделия для туристов, и говорим о том, что они могут с этим выходить на маркетплейсы, тут начинается проблема. Они скептически ко всему этому относятся. То есть нужна какая-то организующая сила, которая докажет мастерам, что нужно продавать свою продукцию через Интернет", - отмечает руководитель центра по работе с муниципалитетами региональной ТПП.

Дизайнер, архитектор, владелец загородного комплекса "Гнездо" Алена Мельникова считает, что ремесло – это про культуру, ценности и традиции.

"Мы живем сейчас в такое время, когда эти ценности важно сохранить и преподнести современному поколению так, чтобы они увидели и корни, и возможность своего развития. Мы в своих проектах берем компетенции, возможности ремесленников и трансформируем под свои задачи, стилистику", - сказала Алена.

Мастера разных ремесел, представители органов власти, сферы культуры и туризма, экскурсоводы, музейщики и другие рассмотрели варианты направлений развития ремесел во взаимосвязи с особенностями и самобытностью региона.

По словам организаторов сессии АНО "Дом народных художественных промыслов и ремёсел Тюменской области", им удалось добиться главного - организовать между участниками, которые ранее вместе не собирались, продуктивный диалог. Все предложения, пожелания, которые прозвучали во время мероприятия, будут сформированы в единый документ для дальнейшей работы с региональным департаментом культуры.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможно, какие-то решения лягут в основу Стратегии развития культуры Тюменской области до 2030 года.

Анжела Лебедева