Работы по обновлению сетей продолжаются в Тюменском районе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Работы по обновлению сетей продолжаются в Тюменском районе, сообщает информационный центр правительства региона.

Компания “СУЭНКО” минимизирует длительность отключений и на время выполнения работ обеспечит питание по резервным схемам, чтобы сократить неудобства для жителей.

27 ноября планово отключат электроэнергию в следующих СНТ: "Топаз", "Солнечное", "Целинное", "Гвоздика", "Яблонька", "Здоровье", "Березники".

Дополнительно из-за работ компании "Россети Тюмень" введут ограничения в СНТ: "Приволье", "Березка", "Дружба", "Юбилейное", "Вишенка", "Сосенка 81".

Комплекс мероприятий направлен на поддержание исправного состояния электросетевых объектов и повышение общего уровня надежности электроснабжения садоводческих товариществ.

Сообщить об отключениях электроэнергии и обнаружении повреждений энергообъектов можно при помощи онлайн-сервиса "Сообщить о проблеме" на suenco.ru.