День морской пехоты отмечают в Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

День морской пехоты отмечают в Тюмени 27 ноября. По этому случаю морпехи провели торжественную церемонию на площади Памяти.

Председатель совета региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" Александр Урюпин отметил, что морской пехоте России в 2024 году исполнилось 319 лет, а общественной организации в Тюменской области — 10 лет.

"Наши ветераны собираются на площади Памяти каждый год на протяжении этих лет. В организации примерно 70 активистов. Работаем с подрастающим поколением, проводим военно-исторические реконструкции, посвященные подвигу воинов-сибиряков, дивизий, сформированных в годы Великой Отечественной войны в Тюмени. Деятельность нашей организации направлена на сохранение исторической памяти. Главное, не утратить память и не предать ее", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" Александр Урюпин.

У организации большие планы. В 2025 году — в год, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, — тюменские морпехи планируют провести во многих городах юга Тюменской области военно-исторические реконструкции. Так, на сегодняшний день организация получила соответствующее приглашение из Ишима. В Тюмени военно-историческая реконструкция состоится обязательно.

После построения на площади у Вечного огня состоялась церемония награждения. Отличившимся вручали благодарственные письма, грамоты и медали. За патриотическое воспитание молодежи, помощь бойцам на фронте был отмечен педагог дополнительного образования детского морского центра "Алый парус" Евгений Климов, который стоял у истоков общественной организации "Тайфун". Он передал привет и благодарность ветеранам морской пехоты от своих воспитанников, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. "Они хоть и служат в разных родах войск, но в душе они морпехи. Мы привили им любовь к Родине, силу духа. Эти ребята всегда придерживаются девиза: "Там, где мы, там победа", — сказал Евгений Климов.

Среди награжденных выделялся тюменец Степан Смирнов. Девятилетнему мальчику вручили грамоту за активную работу и вклад в развитие военно-патриотического движения, сохранения и приумножения боевых традиций морской пехоты, неоценимую помощь морским пехотинцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Награду подписал председатель Приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн" Владимир Лобастов.

На площадь Памяти мальчик пришел вместе с дедушкой Николаем Викторовичем Семеновым, с которым создает все необходимое для саперов. Они сделали уже около семи тысяч электрических щупов, отправили на фронт примерно 500 крюков для снятия растяжек с 40 метрами веревки. Собирают и вешки, с помощью которых саперы обозначают проходы.

"Это уже не первая его награда. Есть и медаль, грамоты от ветеранов Вооруженных сил, пограничников. Необходимое для саперов собираем уже полтора года. Первым помогать бойцам начал я. Не мог остаться в стороне — раньше работал в тюменской школе № 43, много моих учеников отправилось на СВО. Степа увидел, что я делаю, и решил присоединиться. Внук находится в Тюмени, приезжает ко мне в Нижнетавдинский район в выходные помогать, летом проводим больше времени вместе. Он обтачивает детали, умеет сверлить, красит или покрывает лаком щупы", — поделился мужчина.

Мальчик отметил, что ему очень приятно слышать слова благодарности от военных — они специально для него записывают видео. "Степа, ты молодец! Никто не делает такие хорошие щупы", — говорит боец в одном из роликов, сохраненных в телефоне дедушки.

Инна Пахомова