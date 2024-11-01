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Более 300 дизайнеров соберет новогодний Igolkamarket в Тюмени

Общество, 09:51 28 ноября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 300 участников соберет новогодний фестиваль российских дизайнеров и локальных проектов Igolkamarket. Событие пройдет в Выставочном зале пройдет 6, 7 и 8 декабря.

Посетители маркета увидят на площадке как новые проекты, так и полюбившихся резидентов.

На Igolkamarket можно приобрести подарки родным и близким, продукты местных производителей, товары локальных брендов, детские вещи, одежду и обувь от российских дизайнеров. Мастерские представят предметы быта и интерьера.

Все дни маркет будет работать с 11 до 20 часов. Возрастное ограничение: 0+.

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# дизайнеры , ярмарка

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