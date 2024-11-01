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Пенсионер в Абатском районе вырастил маковое поле к своему дню рождения

Происшествия, 14:49 27 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

75-летнего жителя с. Абатского Тюменской области приговорили к условному лишению свободы на 3 года 1 месяц с испытательным сроком на 3 года за незаконное приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства (ч. 1 ст. 231 УК РФ).

Абатский районный суд установил, что в мае 2023 года пенсионер вспахал посеял мак на своем участке. В конце августа собрал урожай. Часть он развесил для просушивания на чердаке, остальное завернул в простыню и повесил в ограде дома на веревку. Затем он приступил к изготовлению наркотического вещества, которое хотел употребить в сентябре на свой день рождения. Но 31 августа к нему приехали сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли мак и наркотик.

В судебном заседании подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался.

На условно осужденного возложена обязанность пройти обследование у врача-нарколога, в случае признания его нуждающимся в лечениии, приступить к прохождению рекомендованного курса.

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# наркотики

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