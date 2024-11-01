Тобольские врачи спасли жизнь пациенту на плановом приеме

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Экстренная помощь потребовалась тоболяку на плановом приеме у врача-невролога. Благодаря слаженным действиям медперсонала ему удалось жизнь, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Несколько месяцев назад мужчина перенес инсульт. Все это время у него сохранялось тяжелое состояние. Для прохождения третьего этапа реабилитации пациент обратился к неврологу в Областную больницу № 3. На приеме врач заметила высокое давление - 190/100, и редкий пульс - 30 ударов в минуту. При участии кардиолога у мужчины диагностировали полную атриовентрикулярную блокаду — опасное состояние, при котором сигналы из предсердий не достигают желудочков сердца.

Врачи немедленно вызвали профильных коллег и госпитализировали пациента в кардиологическое отделение, где рентгенэндоваскулярный хирург успешно имплантировал ему кардиостимулятор. Состояние мужчины нормализовалось.

Специалисты рекомендуют регулярно измерять артериальное давление, следить за пульсом и не откладывать визит к врачу при появлении настораживающих симптомов: головокружения, слабости, отдышки или боли в груди.