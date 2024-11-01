Сбившего тоболячку с детской коляской водителя задержали
Происшествия, 22:51 28 ноября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Водитель, сбивший женщину и коляску с ребенком в микрорайоне Иртышский в Тобольске, задержан, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.
Сотрудники ГАИ установили, что за рулем автомобиля Opel находился 33-летний тоболяк.
По предварительным данным, Opel занесло на дороге. В результате он наехал на женщину, которая шла по тротуару и везла коляску.