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Сбившего тоболячку с детской коляской водителя задержали

Происшествия, 22:51 28 ноября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель, сбивший женщину и коляску с ребенком в микрорайоне Иртышский в Тобольске, задержан, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Сотрудники ГАИ установили, что за рулем автомобиля Opel находился 33-летний тоболяк.

По предварительным данным, Opel занесло на дороге. В результате он наехал на женщину, которая шла по тротуару и везла коляску.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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