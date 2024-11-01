Сбившего тоболячку с детской коляской водителя задержали

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель, сбивший женщину и коляску с ребенком в микрорайоне Иртышский в Тобольске, задержан, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Сотрудники ГАИ установили, что за рулем автомобиля Opel находился 33-летний тоболяк.

По предварительным данным, Opel занесло на дороге. В результате он наехал на женщину, которая шла по тротуару и везла коляску.