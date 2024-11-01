Тюменец Никита Берюхов стал победителем в игре Го

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Студенческий чемпионат Тюмени по древней китайской настольной игре Го прошел в ТюмГУ. Соревнования проведены по спортивной системе МакМагон, в рамках которой всех участников в зависимости от рейтинга РФГ разделили на три группы, где определялись самые сильные игроки.

Победителели и призеры - студенты Школы компьютерных наук ТюмГУ: первое место - Никита Берюхов, второе — Артем Артеев, третье — Серафим Балуев.

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"Для некоторых студентов это был первый официальный турнир. Очень приятно видеть новые лица и как развивается данный вид спорта в нашем городе. Надеемся на дальнейшее развитие Го в регионе", — отметил руководитель и идейный вдохновитель го-клуба ТюмГУ Искандер Зулькарнеев.