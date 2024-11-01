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Более 80 российских врачей обсудили в Тюмени методы лечения опухоли мозга

Общество, 12:53 30 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 80 врачей из 25 регионов России обсудили актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с опухолями центральной нервной системы на базе тюменского детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда". Здесь совместно с фондом Хабенского прошла научно-практическая конференция "Реабилитация детей и молодых взрослых с опухолями ЦНС. Региональный опыт".

Участниками стали неврологи, нейроонкологи, эндокринологи, врачи физической и реабилитационной медицины. Среди вопросов, которые были подняты на встрече, инновационные подходы к лечению, современные методы реабилитации и важность междисциплинарного взаимодействия в работе с пациентами.

Конференция была отличной платформой для обмена опытом, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Взаимодействие Фонда Хабенского и детского центра "Надежда" помогает готовить специалистов в области современных реабилитационных знаний, эрготерапии, физической терапии и медицинской психологии", - рассказала главный врач детского центра "Надежда" Вера Змановская. - Такое сотрудничество открывает новые перспективы не только для медиков, но и для наших юных пациентов".

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# врачи , лечение

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