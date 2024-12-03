Более 150 участников "Карьерного маркетплейса" ТюмГУ попали в кадровый резерв компаний

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Более 150 участников форума "Карьерный маркетплейс", который состоялся в ТюмГУ, попали в кадровый резерв компаний. Всего в форуме приняли участие более 500 студентов, выпускников и работодателей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студенты и выпускники посетили производство компании "Технологии ОФС", где узнали о современных технологиях нефтегазовой отрасли, а также IТ-lепартамент компании "Строительный двор".

Важной частью форума стали мастер-классы, где участники смогли получить практические навыки, необходимые для успешного прохождения собеседований и дальнейшей работы. Специалисты компаний делились своими знаниями о том, как правильно составить резюме, выступать на интервью и вести себя в профессиональной среде.

"Мы были приятно удивлены откликом со стороны студентов, интересом к сфере аудита. Особенно хотим отметить высокий уровень организации и теплого взаимодействия университета с работодателями. Количество представленных работодателей говорит о том, что ТюмГУ действительно заботится о профессиональном будущем своих выпускников и способствует их трудоустройству", — прокомментировала главный специалист по подбору персонала компании "Б1" Варвара Байер.

Кроме того, у участников была возможность пройти собеседования в федеральные и региональные компании. Вакансии и стажировки были представлены в 24 компаниях по 80 направлениям: СПАО "Ингосстрах", АО "СибурТюменьГаз", АО "ТБанк", АО "Технологическая компания "Шлюмберже", АО "Газпром энергосбыт Тюмень", ООО "Фармасинтез-Тюмень", ООО "Аггреко Евразия", МТС и другие.

Быстрые собеседования стали отличной возможностью для студентов проверить свои силы в реальных условиях и получить ценные рекомендации от профессионалов.