В Абатском районе отремонтировали приемные резервуары очистных сооружений

| Фото: администрация Абатского района | Фото: администрация Абатского района

Приемные резервуары канализационных очистных сооружений отремонтировали в с. Абатском. Работы провели за счет средств областного бюджета, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Очистные в селе работают более 13 лет. В ходе ремонта специалисты установили новые трубопроводы, отопление, стены здания и кровлю, монтаж приемных резервуаров. Провели антикоррозийную обработку и покрасили металлоконструкции.

До конца 2025 г. проведут реконструкцию системы подачи воздуха на аэротенки - резервуары для перемешивания сточной воды с биологической массой.