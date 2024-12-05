В Абатском районе отремонтировали приемные резервуары очистных сооружений
Общество, 19:56 04 декабря 2024
| Фото: администрация Абатского района
Приемные резервуары канализационных очистных сооружений отремонтировали в с. Абатском. Работы провели за счет средств областного бюджета, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Очистные в селе работают более 13 лет. В ходе ремонта специалисты установили новые трубопроводы, отопление, стены здания и кровлю, монтаж приемных резервуаров. Провели антикоррозийную обработку и покрасили металлоконструкции.
До конца 2025 г. проведут реконструкцию системы подачи воздуха на аэротенки - резервуары для перемешивания сточной воды с биологической массой.