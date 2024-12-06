Самую дорогую новогоднюю ночь в УФО можно заказать на тюменской базе отдыха

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В 100 тысяч рублей обойдется новогодняя ночь в коттедже на базе отдыха Кулига-парк. По данным Циан, специалисты которого проанализировали несколько сотен новогодних предложений, это абсолютный рекорд в масштабах Уральского федерального округа.

"За каждые сутки, проведенные в усадьбе, назначен платеж в 100 тысяч рублей. Правда, эту сумму можно поровну разделить на 16 – именно столько насчитывается комфортабельных спальных мест. При этом вместимость банкетного зала намного больше – до 100 человек, что позволяет организовать в усадьбе масштабное корпоративное мероприятие. Гостям никто не помешает веселиться, поскольку за домом закреплен огромный земельный участок в три гектара", - отмечено в сообщении.

В этом списке еще два тюменских объекта. Аренда симпатичного дома в деревне Ушакова с габаритами 170 кв. м. обойдется в 45 тыс. рублей (шестое место).

На седьмом месте - кирпичный особняк площадью 300 кв. на берегу живописного озера в деревне Падерина - 40 тыс. рублей за сутки. Помимо жилого дома, на прилегающем участке (20 соток) есть бревенчатая баня, детская площадка и стоянка для автомобилей. К тому же в распоряжение постояльцев передаются мангал и казан.

Ночь в двухэтажном бревенчатом доме по соседству с горнолыжным центром "Гора ежовая" (Кировградский городской округ Свердловской области), обойдется в 75 тыс. рублей. Коттедж включает три спальни, такое же количество санузлов, каминный зал, кухню с оформленной лаунж-зоной – всего 250 кв. м. На заднем дворе оборудованы терраса и мангальная зона.

Двухэтажный коттедж (150 кв. м), расположенный на улице Победы в Екатеринбурге, в новогоднюю ночь будет стоить 60 тыс. рублей в сутки. Эта стоимость, среди прочего, покрывает три часа в бассейне и бане. За южное побережье озера Тургояк (Челябинская область) придется заплатить 50 тыс. рублей в сутки – дом 176 кв. м, участок 20 соток. Во столько же обойдется двухэтажный коттедж ( 200 кв. м, участок 10 соток) в поселке Красное поле (Челябинская область). 40 тыс. рублей понадобится заплатить за сутки проживания в просторном коттедже (350 кв. м), построенном три года назад в селе Косулино (Свердловская область).

В селе Непряхино (Челябинской области) за 35 тыс. рублей сдается сруб, из окон которого открывается вид на лес и озеро Большой Сунукуль. Площади в 198 кв. м достаточно, чтобы с комфортом разместить до 14 гостей. За дополнительную сумму можно заказать фермерские продукты, пиццу и роллы.

Самый северный фигурант рейтинга – двухэтажный дом площадью 143 кв. м в Губкинском городском округе (Ямало-Ненецкий автономный округ) - всего за 30 тыс. рублей. Отсюда менее 250 км до Полярного круга. В январе средняя температура здесь опускается до минус 27°C. Однажды был зафиксирован показатель в минус 62°C.