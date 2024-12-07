Сольный концерт Евгении Зонтиковой пройдёт в Тюмени 14 декабря

| Фото: Музейный комплекс имени И.Я. Словцова | Фото: Музейный комплекс имени И.Я. Словцова

Финалистка национального проекта "Родники" Евгения Зонтикова представит новые песни на сольном концерте в Тюмени 14 декабря. Концерт состоится в Музейном комплексе им. Словцова в 17 часов.

Откроет концерт песня "Новый мир", которая звучала на канале "Звезда" в гала-концерте проекта "Родники-2024". Годом ранее на эту песню при поддержке Тюменского агентства культурных инициатив был снят клип.

Тюменская певица обещает представить слушателям несколько совершенно новых песен, которые также несут в себе светлые и созидательные смыслы.

Песни фолк-проекта, как уже полюбившиеся слушателям, так и новые, Евгения исполнит вместе с фольклорными ансамблями "Радоница" и "Светлица" школы "Лира".

В 2024 году Евгения стала финалисткой проекта Олега Газманова "Родники", а её фолк-композиция "Хоровод времён" получила признание на фестивале народных традиций "Хранимые веками", жюри которого возглавлял Лев Лещенко.

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